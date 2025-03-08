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Nacvark
Defense News: В 2024 году боеспособность ВВС США достигла своего минимума за 78-летнюю историю
Даже с учётом этого, США сохраняют численное преимущество в небе, если сравнивать по количеству авиатехники с другими странами.

Военно-воздушные силы Армии Соединённых Штатов Америки обладают самым большим авиационным парком в мире. На вооружении американской армии 5,3 тысячи самолётов, а численность данного рода войск составляет почти полмиллиона человек (320 тысяч основного состава, 105 тысяч технического персонала и 66 тысяч резервного состава).

Издание Defense News, ссылаясь на собственные данные, пишет, что в 2024 году Военно-воздушные силы страны имели наиболее низкий показатель самолётов, готовых к выполнению боевых задач. Только 62% единиц авиационной техники могли быть подняты в воздух. Как отмечается в материале издания, американские самолёты постепенно устаревают и, по подсчётам журналистов, в 2024 году 1,9 тысяч единиц авиационной техники попросту были не готовы к выполнению боевых задач по техническим причинам.

Сотрудник Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Хезер Пенн, управлявшая истребителем F-16 до отставки, считает, что такой показатель вызывает обеспокоенность.

Более того, в материале Defense News говорится о падении численности авиапарка американских военно-воздушных сил до пяти тысяч самолётов, что является наименьшей цифрой с 1947 года, когда в Соединённых Штатах Америки был создан данный род войск.

#сша #ввс сша #армия сша
Источник: defensenews.com
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