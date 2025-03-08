Американский президент Дональд Трамп.

На текущий момент в Германии проходят военную службу около 35 тысяч американских военнослужащих. Всего в Европе дислоцируется около 160 тысяч солдат из Соединённых Штатов Америки. Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости снижения военного присутствия на европейском континенте, поскольку европейцы не платят за свою безопасность Вашингтону.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп начал рассматривать возможность переброски 35 тысяч военнослужащих из Германии в Венгрию. По данным источников издания, американский президент обозлён тем, что в Европе, по всей видимости, поддерживают продолжение российско-украинского конфликта.

В планах Трампа снизить присутствие в тех странах, которые не тратят на свою оборону достаточно средств. В то же время может быть увеличена численность американских войск на территории государств, выполняющих требования североатлантического альянса по оборонным расходам. Для понимания, Германия только недавно достигла показателя расходов на оборону в 2% от ВВП, когда Польша тратит 3,5% от своего ВВП, за что Дональд Трамп называл их надёжным партнёром.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Брайан Хьюз в комментарии The Telegraph подтвердил, что Вашингтон всегда учитывает возможности по передислокации своих сил из одной точки мира в другую, чтобы наиболее эффективно противостоять всем имеющимся угрозам.