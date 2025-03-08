В Киеве рассчитывают получить в этом году ещё 1,9 миллиарда долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом 752 миллионов фунтов стерлингов (почти один миллиард долларов), переданных Великобританией из доходов от замороженных российских активов в рамках инициативы Economic Recovery Assistance (ERA) «Большой семёрки» (G7). Отмечается, что средства будут потрачены на усиление обороноспособности Украины.

ERA - инициатива G7, направленная на конфискацию доходов от замороженных российских активов для их последующего использования в финансировании Украины и её потребностей.

Глава украинского правительства утверждает, что в будущем все замороженные суверенные активы России будут конфискованы и использованы на потребности Украины.

Украинский депутат Ярослав Железняк, являющийся заместителем председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной рады Украины, впоследствии заявил, что Киев ожидает получить от Великобритании в этом году почти три миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Таким образом, Лондон в текущем году передаст Украине ещё два миллиарда долларов, конфискованных в рамках ERA G7.