Он считает, что тогда Москва выдвигала значительные требования ослабленной Украине.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог во время своего выступления на Совете по международным отношениям заявил, что Стамбульские соглашения не могут быть основой для мирной сделки между Киевом и Москвой. Однако они могут быть отправным пунктом.

По словам американского дипломата, когда речь идёт о Стамбульских договорённостях, которые стартовали спустя сорок дней после начала военной фазы российско-украинского конфликта, Москва выдвигала ослабленной Украине значительные требования. Келлог считает, что текущие условия, в которых находится Киев, отличаются от ситуации весной 2022 года.

Кит Келлог видит необходимость в разработке какого-то совершенно нового мирного соглашения, в основу которого Стамбульские соглашения не войдут.

Российские власти неоднократно говорили о том, что Стамбульские договорённости могут стать основой для мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф некоторое время назад тоже называл протокол Стамбульских соглашений подходящим ориентиром для будущего мирного договора между Россией и Украиной.