Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что это усилит доминирование США в сфере ИИ.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) объявила о инвестициях на сумму не менее 100 миллиардов долларов для строительства своих заводов на территории Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам американского президента, тайваньская компания планирует уже в ближайшее время построить пять передовых заводов по производству полупроводников. Он подчеркнул, что появление новых предприятий в штате Аризона создаст тысячи рабочих мест.

Трамп считает, что такие инвестиции укрепят доминирование Вашингтона в сфере искусственного интеллекта и не только. Он напомнил, что полупроводники являются основой экономики XXI века, поскольку без них сложно представить производство и торговлю. В планах Соединённых Штатов Америки производить значительную часть микроэлектроники.

До этого Дональд Трамп уже поднимал вопрос монополии TSMC, выражая обеспокоенность насчёт того, что практически всё производство чипов расположено в Тайване, который находится под боком Китая, претендующего на остров. По всей видимости, анонсированные инвестиции как раз таки направлены на то, чтобы снизить обеспокоенность Трампа на этот счёт.