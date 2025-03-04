Предполагается, что в список ослабления санкций могут войти определённы юридические и физические лица, в частности российские бизнесмены.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Белый дом отправляет запросы Государственному департаменту и Министерству финансов, которые указывают на возможное ослабление санкций Соединённых Штатов Америки против России.

По данным издания, сейчас в Вашингтоне идёт работа над тем, чтобы подготовить список санкций, которые можно ослабить, чтобы улучшить отношения с Москвой. В список могут войти физические и юридические лица, в частности речь идёт о некоторых российских бизнесменах. Предполагаемое ослабление антироссийских санкций может стать одной из тем для переговоров с российскими властями уже в ближайшие дни.

Отмечается, что Белый дом попросил компетентные ведомства составить список санкций для ослабления ещё до того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ о продлении всех введённых рестрикций. Reuters считают, что это лишь подтверждает намерения Трампа и членов его команды идти на ослабление санкций в рамках какой-либо сделки.

Американский юрист, в прошлом глава Управления по контролю за иностранными активами, Джон Смит акцентирует внимание на том, что Дональд Трамп имеет полномочия для ослабления определённых санкций. Однако для отмены конкретных мер против организаций также необходимо согласие Конгресса.