В Европе опасаются последствий в случае принятия такого решения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита в Лондоне заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по поводу конфискации замороженных российских активов с целью использования средств для оказания помощи Украине. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам главы польского правительства, некоторые страны очень опасаются каких-либо последствий, в частности для евро и европейской банковской системы. Он не видит энтузиазма по поводу этой идеи и считает невысокой вероятность конфискации российских активов.

Туск подчеркнул, что сейчас главное сохранить то, что имеется: введённые Европейским союзом санкции, в рамках которых были заморожены российские активы. Голосование по продлению европейских санкций состоится через полгода - в июне 2025 года. Не исключено, что летом санкции могут быть сняты, поскольку Венгрия может воспользоваться правом вето и заблокировать решение. По мнению Дональда Туска, позиция Будапешта во многом будет зависеть от риторики Соединённых Штатов Америки, которые тоже вводили санкции против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже предупреждал, что если Вашингтон отменит свои санкции против России, в Будапеште последуют их примеру и не поддержат продление европейских рестрикций.