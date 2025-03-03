Вашингтон не заинтересован в экономическом партнёрстве без перемирия и пути к миру.

На прошлой неделе Соединённые Штаты Америки и Украина должны были подписать экономическое соглашение о совместной добыче полезных ископаемых, которое Вашингтон интерпретировал как гарантии безопасности для Киева. Подписание было сорвано из-за возникшей полемики между Владимиром Зеленским и его американскими коллегами Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в интервью CBS News заявил, что Вашингтон не может подписать с Киевом сделку о полезных ископаемых ископаемых, поскольку непременным условием было согласие украинского руководства к перемирию без условий.

Американский министр подчеркнул, что соглашение предусматривает более широкий проект о экономическом партнёрстве, который не ограничивается одними полезными ископаемыми. По этой причине в Вашингтоне не видят смысла в подписании данного соглашения в случае, если Киев намерен продолжать боевые действия. Бессент признал, что непонятно, согласятся ли в России на прекращение огня без условий, но, так или иначе, Белый дом хотел попытаться, а для этого необходимо было согласие Украины.

Скотт Бессент заключил, что сделка с Украиной о полезных ископаемых на текущий момент не обсуждается. Условия для возобновления обсуждений были озвучены выше.

В то же время Владимир Зеленский в разговоре BBC заявил, что Украина по-прежнему готова подписать экономическое соглашение с Соединёнными Штатами Америки.