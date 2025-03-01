Это позволит противостоять растущему в стране турецкому влиянию.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Израиль продвигает в Соединённых Штатах Америки идею сохранения российских военных баз в Сирии. Отмечается, что Тель-Авиву выгодно «ослабленное и децентрализованное» сирийское государство.

По данным издания, своими действиями израильские власти пытаются противостоять растущему в Сирии влиянию Турции, которая враждебно настроена к Израилю из-за палестино-израильского и ливано-израильского конфликтов. Предполагается, что свою позицию Тель-Авив озвучил Вашингтону в феврале на встрече с представителями американского правительства и парламента.

Reuters подчёркивают, что позиция Соединённых Штатов Америки по этому вопросу остаётся неясной. Некоторые американские чиновники считают, что безопасность Израиля должна гарантироваться Турцией, как членом НАТО, но в Тель-Авиве с таким мнением не согласны, поскольку видят угрозу от самой Анкары.

Ещё в первые дни своего президентства Дональд Трамп говорил о том, что Вашингтон не заинтересован во вмешательстве в дела Сирии, поскольку происходящее в стране является их внутренними проблемами.