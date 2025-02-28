По его словам, оно коснётся полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктурных активов.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в эфире Fox Business подтвердил готовность соглашения между Киевом и Вашингтоном о совместной добыче полезных ископаемых. Он подчеркнул, что все обсуждения были прекращены по факту согласования положений документа.

По словам американского министра, соглашение затрагивает доходы Украины от полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктурных активов. Он считает документ выгодным для Киева, поскольку такое сотрудничество сближает украинский народ с американским бизнес-сообществом, а также исключает вероятность коррупции, учитывая «лучшие американские практики».

Бессент указал на готовность американского президента Дональда Трампа подписать соответствующее соглашение с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Вашингтон уже сегодня.

Таким образом уже 28 февраля 2025 года Соединённые Штаты Америки и Украина подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых на уровне глав государств. После этого, вероятнее всего, документ необходимо будет ратифицировать на уровне парламента. Известно, что текущая версия соглашения предусматривает совместное управление инвестиционным фондом, куда будут уходить 50% доходов Киева от продажи полезных ископаемых и инфраструктуры.