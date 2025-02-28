Однако пока этот вопрос не обсуждается, хотя теоретически возможности для этого имеются.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) допускает размещение своего миротворческого контингента войск на территории Украины. Об этом изданию «Известия» сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи организации.

Официальный представитель Парламентской ассамблеи Нэт Пэрри объясняет, что ОБСЕ никогда ещё не принимали участие в размещение вооружённого контингента войска, как, например, делает ООН, но теоретически для этого возможность присутствует. Она напомнила, что формат подобных миротворческих миссий обсуждался в 1992 году на саммите в Хельсинки.

Пэрри подчеркнула, что для принятия соответствующего решения необходимо согласие всех стран-участников ОБСЕ, то есть 57 государств, включая Россию.

Ранее американский президент Дональд Трамп поддержал идею размещения миротворческих сил на украинских территориях, особенно когда речь идёт о европейских войсках. Однако главным условием для этого является согласие обеих сторон российско-украинского конфликта. В России не приветствуют идею размещения войск из стран Европы, входящих в НАТО, на территории Украины.