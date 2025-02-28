При этом Брюссель на переговоры никто пока не приглашал.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки ведут переговоры с участниками российско-украинского конфликта - Россией и Украиной, но Европейский союз к процессу не приглашается. В Вашингтоне не видит необходимости в Европе за столом переговоров, хотя признают, что на определённом этапе Брюсселю необходимо присоединиться к переговорному процессу, чтобы согласовать снятие санкций с России и отправку тех же миротворцев на украинские территории.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе планируют назначить своего представителя, который будет участвовать в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Отмечается, что в Киеве также призывают Брюссель назначить своего дипломата для участия в переговорном процессе.

По данным издания, вопрос назначения представителя будет поднят на экстренной саммите в Брюсселе, который состоится 6 марта 2025 года.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта говорил о том, что главными вопросами на саммите станут инвестиции в сфере обороны, обязательства по поставкам оружия Украине и гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта.