Речь идёт о современном поколении радаров цифровыми антенными решётками.

Вчера Владимир Зеленский перед своим вылетом в Соединённые Штаты Америки посетил Ирландию, где встретился с премьер-министром страны Михолом Мартином. Они обсудили российско-украинский конфликт, шаги по его завершению, ирландскую помощь и гарантии безопасности.

По итогам визита в Офисе президента Украины сообщили, что Ирландия подтвердила готовность поставить Вооружённым силам Украины радиолокационные станции Giraffe шведского производства, которые уже имеются на вооружении украинской армии. Речь идёт о современном поколении радаров цифровыми антенными решётками, используемом для решения задач по обнаружению баллистических и аэродинамических целей, беспилотных летательных аппаратов, а также применяемых в ходе контрбатарейной борьбы (обнаружение ракет малого радиуса действия, мин и артиллерийских снарядов).

Зеленский также переговорил с Мартином по поводу участия Ирландии в коалиции по разминированию и миссии Европейского союза по подготовке украинских военных в Европе. Затронуты были и темы финансирования строительства бомбоубежищ в украинских школах, поддержки реформы школьного питания, украинской инициативы по поставке сельскохозяйственных продуктов в Сирию.