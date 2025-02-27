Об этом информируют местные СМИ, в частности телеканал Realitatea TV.

Вчера появилась информация о том, что кандидата в румынские президенты Кэлина Джорджеску задержали правоохранительные органы по обвинению в создании «организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании». В это время политик ехал на своей машине регистрироваться на следующие президентские выборы, запланированные в мае. Задержание произошло на фоне обысков в 47 домах и офисах его сторонников, в результате чего были конфискованы деньги и оружие.

Стало известно, что румынского политика освободили под подписку о невыезде в течение следующих двух месяцев. Об этом информирует румынский телеканал Realitatea TV.

Помимо этого Джорджеску запретили публиковать контент в социальных сетях. До задержания румынский политик прокомментировал в социальных сетях обыски у своих сторонников следующим образом: «Коммунистическо-большевистская система продолжает свои отвратительные злоупотребления!».

В конце ноября 2024 года в первом туре президентских выборов Кэлин Джорджеску набрал 22,94% голосов, став фаворитом для избирателей. Позже результаты выборов были аннулированы Конституционным судом Румынии из-за «российского влияния». Сторонники новой американской администрации, в частности Илон Маск и Джей Ди Вэнс, считают такое решение антидемократическим.