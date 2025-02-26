По его словам, действовать необходимо сообща и немедля.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, отвечая на вопрос о том, поддержит ли он поправки в законодательстве, которые позволят конфисковать замороженные в Европе российские активы, заявил, что в этом вопросе ни одна страна не может действовать в одиночку, поэтому необходимо решение на уровне Европейского союза. Его слова приводит издание Reuters.

По словам британского министра, вопрос конфискации активов обсуждался на уровне стран «Большой семёрки» (G7) и с участием других международных союзников. От себя Лэмми призывает европейское сообщество действовать быстро, перейдя от заморозки российских активов к их аресту и, соответственно, конфискации.

Reuters напоминают, что в январе министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Доти сообщал о готовности Лондона рассмотреть все законные меры для того, чтобы Украина получила европейскую поддержку.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон уже говорил о том, что конфискация российских активов невозможна, поскольку противоречит международному праву. По данным издания Politico, против такого шага в Европе выступают как минимум Германия, Франция, Италия, Испания, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.