Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп объявил о планах «перезагрузить» инвестиционную программу EB-5, позволяющую зарубежным инвесторами получить вид на жительство в Соединённых Штатах Америки, а через пять лет и американское гражданство, за инвестиции на сумму от 800 тысяч долларов.

По его словам, уже через несколько недель Вашингтон будет продавать так называемые «золотые карты», которые всего лишь за пять миллионов долларов инвестиций позволят иностранцу получить вид на жительство в штатах. Он подчеркнул, что такой подход позволит привлечь богатых людей переезжать в Соединённые Штаты Америки, причём в будущем они смогут претендовать на гражданство.

На вопрос о том, получат ли российские бизнесмены право на «золотую карту», он ответил утвердительно, подчеркнув, что знает «несколько российских олигархов - они очень приятные люди».

Получение вида на жительство в Соединённых Штатах Америки для обычного иностранного гражданина является не самой простой процедурой и даже въезд в страну сопровождается собеседованием, провал которого приведёт к депортации прямо из аэропорта. Наиболее известным способом получения Green Card (право для иностранца на проживание и трудоустройство) является ежегодная лотерея и вышеупомянутая программа EB-5, которая теперь, по всей видимости, будет отменена.

Пока непонятно, в чём конкретна принципиальная разница между EB-5 и анонсированной «золотой картой», кроме необходимого порога инвестиций (повышение порога с 800 тысяч до 5 миллионов долларов).