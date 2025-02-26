Прошлое словацкое правительство поставляло украинской армии оружие в 2022 году.

Заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что его страна хотела бы добиться возвращения Украиной 3,5 миллиардов евро, потраченных прошлым словацким правительством на поставки оружия украинской армии. В 2022 году словацкие власти поставляли своё оружие Киеву и даже передали единственный зенитно-ракетный комплекс С-300.

По словам словацкого политика, вышеупомянутая сумма является для Словакии огромными деньгами. Он подчеркнул, что если Соединённые Штаты Америки, Франция и Германия будут требовать от Украины возвращения средств, то Братислава не окажется в стороне и тоже вспомнит о своём вкладе.

«Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили?», - задаётся вопросом Данко.

По мнению Андрея Данко, украинские власти использовали российско-украинский конфликт для того, чтобы получить финансовую помощь от Запада, которая якобы разворовывалась.

Известно, что Соединённые Штаты Америки желают получить от Украины компенсацию средств, потраченных прошлым американским правительством на поставки оружия украинской армии. В то же время Европейский союз и входящие в него крупные европейские страны пока не требуют от Киева никаких компенсаций.