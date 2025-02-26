Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на открытии конференции в парламенте объявил о новом, 46-м пакете военной помощи для Вооружённых сил Украины, общая стоимость которого составит свыше 200 миллионов долларов. Его слова приводит украинская версия польского агентства Polska Agencja Prasowa (PAP).

Польский министр подчеркнул, что Польша всегда оставалась лидером по оказанной военной помощи Киеву. По его словам, в вопросе поддержки Украины польские власти всегда сохраняли единство как на уровне правящей коалиции, так и оппозиционных сил. Он утверждает, что в Варшаве никогда не было сомнений о необходимости передачи военной техники Украине.

«Пока некоторые люди (из других стран) думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, тяжёлая техника, боеприпасы», - добавил политик.

Владислав Косиняк-Камыш считает, что вклад Польши в поддержку Украины является одним из самых больших, если брать оказанную помощь в сравнение с ВВП страны. В пример он приводит обучение украинских военных: на территории Европейского союза подготовили 80 - 90 тысяч солдат, при этом почти треть (28 тысяч) подготовлены на польской земле.