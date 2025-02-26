По данным издания, Вашингтон ослабил свои требования к Украине, в частности убрав упоминание сумм, которые Киев должен возместить США.

Не так давно в Киеве дали понять, что не подпишут соглашение с Соединёнными Штатами Америки о совместной разработке полезных ископаемых на текущих условиях, поскольку не считают себя обязанным возмещать Вашингтону какие-либо средства за оказанную военную помощь. Проект соглашения предусматривал, что часть украинских доходов от инфраструктуры и продажи ресурсов будет уходить в совместный инвестиционный фонд, пока доля Украины не составит 500 миллиардов долларов. Сам фонд должен был управляться американскими властями.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Вашингтон отказался от своих прежних требований. Американские власти больше не требуют от Киева внести вклад на 500 миллиардов долларов. Тем не менее, украинские власти все равно будут перечислять 50% доходов Украины от полезных ископаемых и инфраструктуры в совместный фонд, который будет совместно управляться Вашингтоном и Киевом.

По данным издания, теперь украинские власти согласны подписать соглашение на новых условиях, сформированных 24 февраля по итогам обсуждений между дипломатами из обеих стран. Предполагается, что произойти это может уже на текущей неделе.

Financial Times подчёркивает, что новая редакция документа не предусматривает предоставление Украине конкретных гарантий безопасности со стороны Соединённых Штатов Америки, как того хотели в Киеве. Однако основные требования Вашингтона к Киеву касаемо их вклада в совместный фонд также были смягчены.