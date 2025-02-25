Речь идёт о документе, представленном США на Генассамблее ООН.

Вчера в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) Украина и Соединённые Штаты Америки выдвинули две резолюции по российско-украинскому конфликту. Украинский документ соответствовал версиям прошлых лет, а американский имел более нейтральную терминологию, которая не признавала Россию ответственной за начало конфликта. В конечном итоге были приняты обе резолюции, но Вашингтон продвинул свою уже на заседание Совета безопасности ООН.

По итогам заседания десятью голосами «За» в Совете безопасности ООН впервые за три года смогли принять документ. Никто не выступил против его принятия, а Великобритания и Франция, имевшие право вето как постоянные представители в Совете безопасности ООН, воздержались от голосования. Все прошлые резолюции, осуждающие Россию, блокировались российским вето.

В резолюции ООН содержатся три абзаца, в которых международное сообщество выражает скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе российско-украинского конфликта. ООН также признаёт своей главной целью поддержание международного мира и безопасности, прося незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывая к установлению прочного мира между Украиной и Россией.