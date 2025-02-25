Отмечается, что она теряет свою надобность на фоне нормализации американо-российских отношений.

Американский президент Дональд Трамп может принять решение об упразднении американской военной базы в городе Александруполис (Греция), переданной Афинами экс-президенту Джо Байдену для осуществления поставок оружия Вооружённым силам Украины. Об этом пишет ряд греческих средств массовой информации, в частности NewsBreak.

По данным издания, американское правительство издало распоряжение о проведении срочной проверки целесообразности и необходимости использования данной военной базы. Поводом для этой проверки является начало переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Россией о нормализации отношений, которые делают подобные объекты лишней тратой средств ввиду отсутствия необходимости переброски дополнительного персонала и новых поставок оружия Украине.

Newsbreak акцентируют внимание на том, что такое решение может удовлетворить как Россию, так и Турцию. В Москве изначально причисляли Грецию к числу недружелюбных стран как раз таки из-за использования их территорий для транзита американской военной помощи. В Анкаре также могут обрадоваться упразднению военной базы, ведь она породила недовольство в правительстве Эрдогана из-за устранения турецкой «монополии» на пролив Босфор, строго контролирующий вход и выход военных судов в акваторию Чёрного моря.