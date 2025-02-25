Он взял всю ответственность за себя, поскольку не проконтролировал ситуацию.

Вчера в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) прошло голосование сразу по двум резолюциям касаемо российско-украинского конфликта. Выдвинутая Соединёнными Штатами Америки резолюция была нейтральной и не содержала никаких требований к России. Другой вариант документа, выдвинутый Украиной, как и все прошлогодние резолюции, возлагал всю ответственность за начало российско-украинского конфликт на Россию, призывая её вывести войска.

Сербия вместе с другими 92 государствами проголосовала за украинский вариант резолюции. При этом 65 стран воздержались от поддержки данной резолюции, а 18 государств, в частности Соединённые Штаты Америки, Израиль, Венгрия и Россия, выступили против.

Президент Сербии Александр Вучич, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что его страна по ошибке проголосовала за украинский проект резолюции. Он извинился перед сербским народом, взяв всю вину на себя, поскольку «не уделил данному вопросу должного внимания».

Сербский президент считает, что Белграду стоило воздержаться от поддержки резолюции, но он был уставшим и перегруженным, поэтому не смог проконтролировать ситуацию.