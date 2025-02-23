По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, он вместе с командой проводит переговоры с обеими сторонами конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, чьи слова приводит издание РБК, в разговоре с журналистами заявила, что американский президент Дональд Трамп чётко уверен в возможности завершить российско-украинский конфликт уже на этой неделе.

По её словам, Трамп вместе со своей командой сосредоточены на переговорном процессе с обеими сторонами конфликта для достижения соглашения о прекращении боевых действий. В то же время советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц готов круглосуточно работать на выходных, чтобы заключить сделку и положить конец конфликту.

При этом на вопрос о том, когда можно будет ждать встречу Трампа с Путиным, Левитт ответила, что ей нечего объявить по данному поводу.

Известно, что второй этап переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Россией состоится в Саудовской Аравии уже 25 февраля 2025 года. Об участии Украины в переговорах речи не идёт, хотя Трамп говорил о необходимости встречи Путина и Зеленского.