Аналогичный месседж поступил от Госсекретаря США Марко Рубио.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» G20 заявил, что Москва не обсуждала с Соединёнными Штатами Америки снятие американских санкций в ходе переговоров в Эр-Рияде. Его слова приводит издание «Интерфакс».

По его словам, в России воспринимают американские санкции как «грубое нарушение Западом всех принципов», установленных им же: презумпция невиновности, механизм свободного рынка, честная конкуренция и неприкосновенность собственности.

При этом российский министр уверен в том, что санкции пошли России на пользу, позволив самостоятельно развиваться в тех сферах, в которых до этого страна зависела от Соединённых Штатов Америки, стран Европейского союза, Японии и других государств.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио уже говорил о том, что на переговорах в Эр-Рияде не обсуждалось снятие американских санкций. Он напомнил, что у европейцев тоже есть свой набор санкций, которые отменить могут только они. Глава американского внешнеполитического ведомства объясняет, что в какой-то момент Вашингтону придётся обсудить с Брюсселем отмену санкций, но пока переговоры ещё не на такой стадии.