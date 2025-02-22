Он подчеркнул, что политическая обстановка меняется и пока непонятно, чего именно хочет Вашингтон от Москвы в переговорах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки в Минскую область сделал комментарий на фоне переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Россией, призвав не обольщаться, поскольку политическая обстановка продолжает меняться. Его слова приводит издание государственное информационное агентство БелТА.

Белорусский президент акцентирует внимание на том, что до сих пор непонятно, чего именно хочет Вашингтон от Москвы в рамках переговоров по Украине. Он подчеркнул, что непонятно, какое будет требование американских властей в ходе переговорного процесса по завершению российско-украинского конфликта. Он предположил, что Соединённые Штаты Америки попытаются столкнуть Россию с Китаем.

«Вот этого россиянам допустить нельзя», - предупреждает Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко признаёт, что ситуация продолжает меняться: где-то на пользу, где-то вряд ли. Он видит риски в том, что, если Путин и Трамп договорятся, в Россию вернутся иностранные компании, включая американские и европейские. В таком случае белорусскому производителю окажется непросто конкурировать даже на своём рынке.