Согласно декларации парламента, теперь страна может принимать участие в миссиях только в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ.

В парламенте Болгарии приняли декларацию, по которой правительство не может отправить вооружённые силы страны на территорию Украины в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщает местное издание The Sofia Globe.

Теперь болгарские военные могут принимать участие только в рамках миссий НАТО, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединённых Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Голос «за» отдали 166 депутатов, когда «против» выступили только 27 членов парламента и 11 парламентариев воздержались голосовать. Примечательно, что 27 голосов «против» отдали депутаты из партии «Возрождение», которую принято считать пророссийской из-за её политики евроскептицизма.

Правящая коалиция объяснила, что принятая декларация направлена на успокоение народа Болгарии с учётом обсуждений в Европе возможной отправки миротворческих сил на украинские территории. В то же время проголосовавшие против члены «Возрождения» утверждают, что документ не имеет никакой обязательной силы и по-прежнему оставляет открытой дверь для отправки миротворцев, ведь в нём упоминается выполнение союзнических и международных обязательств.