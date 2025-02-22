Её слова приводит издание Tagesspiegel.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на предвыборном мероприятии в Потсдаме заявила о необходимости усиления давления на Соединённые Штаты Америки, особенно на фоне переговоров Вашингтона с Москвой по Украине. Её слова приводит немецкое издание Tagesspiegel.

По словам немецкого министра, усиливая давление на Вашингтон, необходимо дать им понять, что если они не будут на стороне «либеральных демократий Европы», то потеряют гораздо больше. При этом, когда вопрос зашёл о будущем отношений между Соединёнными Штатами Америки и Европой, политик сказала: «Ничего ещё не решено», предложив подождать.

Бербок объясняет, что шантаж и переговоры по Украине, за которыми последует «ложный мир», больше похожий на капитуляцию, вовсе не мир, а лишь наоборот - возможность для дальнейшей подготовки к новому конфликту. Она сообщила о своей готовности поддерживать Киев до тех пор, пока он в это нуждается, поскольку речь идёт о Европе.

Анналена Бербок заключила, что никто не может решать связанные с российско-украинским конфликтом вопросы за счёт Украины или Европы. Она упомянула и термин «поворотный момент», который впервые использовал канцлер Германии Олаф Шольц в феврале 2022 года.