Он призвал действовать, а не вести обсуждения.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором призвал Европу перестать говорить и предпринимать конкретные действия.

Глава польского правительства предлагает уже сейчас начать:

финансировать военную помощь Украине за счёт замороженных российских активов;

усилить патрулирование воздушного пространства, балтийскую охрану и границы стран Европейского союза с Россией;

оперативно принять новые фискальные правила, которые позволят финансировать безопасность и оборону стран-участников Европейского союза.

На текущий момент Европейский союз не использует замороженные российские активы для финансирования военной помощи Украине. Используются только доходы от замороженных активов, которыми покрывается выделенный «Большой семёркой» (G7) кредит Киеву на 50 миллиардов долларов. При этом ещё с 2024 года нет информации о том, получают ли украинские власти транши или помощь в рамках данного займа.

Ранее Дональд Туск уже говорил о том, что вынужденная капитуляция Украины приведёт к капитуляции всего западного сообщества со всеми вытекающими из этого последствиями. Он призвал не делать вид, что никто этого не замечает.