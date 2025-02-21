По его информации, некоторые компании приостановили выполнение заказов и ждут политического решения.

Председатель комитета Верховной рады Украины по национальной обороне и разведке Роман Костенко в эфире украинского теле-шоу «Тема с Мосейчук» заявил, что некоторые компании из Соединённых Штатов Америки прекратили поставки оружия Вооружённым силам Украины.

По его словам, те компании, которые должны были передать оружие, прекратили процесс передачи, поскольку сейчас нет решения. Он подчеркнул, что речь идёт не о прямой поддержке со стороны Вашингтона, а контрактах с американскими компаниями.

Костенко акцентирует внимание на том, что о полном прекращении поставок американского оружия речи не идёт, пока только определённые компании отказываются передавать оружие. Все эти компании ожидают, будет ли решение, которое позволит продать оружие Украине, чтобы избежать каких-либо проблем с властями из-за несогласованных поставок.

Роман Костенко заключил, что компании ожидают, пока завершатся все встречи и ситуация в политическом поле прояснится.

Известно, что Вооружённые силы Украины зависят от поставок оружия, особенно американского производства. В случае, если Соединённые Штаты Америки запретят поставлять оружие Киеву, Европа не сможет полностью возместить американскую роль, учитывая ограниченное производство своего военно-промышленного комплекса. Так, например, в Европе не производят ракеты для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS или ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов Patriot, NASAMS.