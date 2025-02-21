Американский президент не отказывается от своих целей.

Не так давно американский президент Дональд Трамп уделял особое внимание взятию под американский контроль Панамского канала и Гренландии. После визита Государственного секретаря Марко Рубио в Панаму, панамские власти приняли ряд решений, направленных на снижение китайского присутствия вокруг судоходного канала. В конечном итоге Трамп перестал говорить о необходимости возвращения Панамского канала или о своих амбиций по взятию под контроль Гренландии.

Спустя некоторое время Дональд Трамп на встрече с губернаторами решил напомнить, что Соединённые Штаты Америки продолжаются присматриваться к Гренландии. Что касается Панамского канала, то его, по словам американского президента, необходимо вернуть, ведь он фактически оказался в руках Китая. Слова политика приводит издание «РИА Новости».

Трамп акцентирует внимание на том, что строительство Панамского канала обошлось Соединённым Штатам Америки в колоссальные суммы. В то же время экс-президент Джимми Картер в 1977 году подписал договор, по которому Панамы в конце 20 века получили контроль над судоходным каналом за символическую сумму в один доллар.

Американский президент подчеркнул, что Панамский канал является самым прибыльным объектом в истории. Он добавил, что когда Панамы заполучили судоходный канал, тариф за проход судов был поднят вчетверо, а потом его вовсе «занял» Китай.