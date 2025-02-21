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Nacvark
Макрон сообщил, что Франция не будет размещать войска на территории Украины до завершения конфликта
Макрон организовал в своих социальных сетях пресс-конференцию, на которой отвечал на вопросы пользователей.

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон организовал в своих социальных сетях пресс-конференцию, на которой отвечал на вопросы пользователей. Одной из тем был российско-украинский конфликт, ведь уже на следующей неделе французский президент посетит Белый дом вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, обсудив мирное урегулирование.

На прошедшей пресс-конференции Макрон исключил возможность отправки французских военных на украинские территории «уже завтра». Он объяснил, что обсуждается только отправка миротворцев после установления долгосрочного мира. При этом он акцентирует внимание на том, что «некоторые» хотят максимально быстро добиться лишь прекращения огня, которое в конечном итоге не будет соблюдено.

Макрон также заявил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путём.

Что касается призывов Дональда Трампа провести выборы, их Эмманюэль Макрон отвергает. Он подчеркнул, что в условиях военного положения, бегства миллионов украинцев и мобилизации мужчин, нельзя говорить о выборах. Макрон добавил, что Франция, оказавшись в таких же обстоятельствах, тоже не могла бы говорить о проведении выборов.

#украина #франция #макрон
Источник: x.com
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