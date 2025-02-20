Он в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить применение ядерного оружия или его получение другими странами.

Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления на инвестиционном форуме во Флориде, организованном Саудовской Аравией, заявил, что намерен вести переговоры с Россией и Китаем по поводу сокращения числа ядерных боезарядов на вооружении стран.

По его словам, он обсуждал ранее данную тему с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Американский президент напомнил, что поднимал с Путиным вопрос ядерного разоружения ещё до пандемии COVID-19, то есть во время своего первого президентского срока, назвав проделанную работу очень успешной.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить применение ядерного оружия или его получение другими странами.

Ещё в конце января Дональд Трамп призывал сократить ядерные арсеналы Соединённых Штатов Америки, России и Китая. Он говорил о том, что Путин поддержал его идею, а Китай мог бы быть вовлечён в сделку. Тем не менее, в Пекине позже дали понять, что вопрос ядерного разоружения в первую очередь является обязательством Соединённых Штатов Америки и России, чьи арсеналы составляют 90% от всего ядерного оружия в мире. Очевидно, что китайские власти не желают прекращать производство ядерного оружия, ведь им только удалось наладить рост своего арсенала за последние десятилетия.