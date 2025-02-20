Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления на инвестиционном форуме во Флориде, организованном Саудовской Аравией, заявил, что намерен вести переговоры с Россией и Китаем по поводу сокращения числа ядерных боезарядов на вооружении стран.
По его словам, он обсуждал ранее данную тему с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Американский президент напомнил, что поднимал с Путиным вопрос ядерного разоружения ещё до пандемии COVID-19, то есть во время своего первого президентского срока, назвав проделанную работу очень успешной.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить применение ядерного оружия или его получение другими странами.
Ещё в конце января Дональд Трамп призывал сократить ядерные арсеналы Соединённых Штатов Америки, России и Китая. Он говорил о том, что Путин поддержал его идею, а Китай мог бы быть вовлечён в сделку. Тем не менее, в Пекине позже дали понять, что вопрос ядерного разоружения в первую очередь является обязательством Соединённых Штатов Америки и России, чьи арсеналы составляют 90% от всего ядерного оружия в мире. Очевидно, что китайские власти не желают прекращать производство ядерного оружия, ведь им только удалось наладить рост своего арсенала за последние десятилетия.