Заявление с его выступления на инвестиционном форуме во Флориде приводит ТАСС.

Американский президент Дональд Трамп на инвестиционном форуме во Флориде, организованном Саудовской Аравией, сообщил о рассмотрении его администрацией плана, в ходе которого сэкономленные Департаментом по эффективности правительства (DOGE) средства будут направлены на погашение государственного долга Соединённых Штатов Америки. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам американского президента, рассматривается даже такой сценарий, по которому 20% сэкономленных средств отдадут американцам, а ещё 20% задействуют для выплат по государственном долгу. Говоря о государственном долге на сумму 36 триллионов долларов, Трамп пообещал, что его администрация сможет сократить цифру, упорно работая и используя интеллект.

Что касается главы DOGE Илон Маска, Дональд Трамп подчеркнул, что это очень целеустремлённый и серьёзный человек с высоким коэффициентом интеллекта. Он признаёт, что у него есть свои недостатки, но их не так много, поэтому Маску удаётся вести настоящую «войну» против неэффективного использования бюджетных средств, тем самым снижая темпы инфляции и экономя миллиарды долларов американских налогоплательщиков.