Они обсудят российско-украинский конфликт.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News (слова приводит Reuters) заявил, что уже на следующей неделе в Соединённые Штаты Америки прибудут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которые проведут ряд встреч в Вашингтоне по теме урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам Уолтца, ещё перед Мюнхенской конференции по безопасности ряд американских чиновников разговаривали с европейскими союзниками.

Американский чиновник утверждает, что следующий шаг команды Дональда Трампа заключается в формировании технических групп для более подробного обсуждения урегулирования конфликта. Он акцентирует внимание на том, что ещё пару месяцев назад никто не мог думать о завершении конфликта в короткие сроки, но Трамп заставил всех говорить и обсуждать.

Известно, что Франция и Великобритания являются странами, которые открыто поддерживают развёртывание миротворческой миссии на территорию Украины в рамках контроля за прекращением огня. Несмотря на то, что в России к такой идее относятся со скепсисом, американский президент Дональд Трамп поддерживает размещение европейских войск на украинских территориях.