Его слова приводит издание РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин во время совещания с правительством заявил, что акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода после повреждения нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». Среди инвесторов КТК числятся компании из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Нидерландов, Италии и Казахстана (19% акций принадлежат государству).

По его словам, если партнёры заинтересованы в восстановлении работы объекта на прежнем уровне, необходимо поставить оборудование для ремонтных работ, вопреки всем санкциям. Обращаясь к вице-премьеру и председателю совета директоров компании «Транснефть», Путин добавил, что если что-либо потребуется со стороны российского правительства, необходимо оказать содействие.

Известно, что НПС «Кропоткинская» (Краснодарский край) в понедельник получила повреждения (уничтожена крыша, повреждено распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельная эстакада и кабели, а также другое оборудование) в результате атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами, начинёнными взрывчаткой. По расчётам «Транснефть», восстановление объекта займёт полтора-два месяца, в связи с чем объём прокачки нефти из Казахстана упадёт на 30%.