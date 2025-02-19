При этом Пекин поддерживает диалог между США и РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, чьи слова приводит N-TV, выразил поддержку возобновлению диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией. Он подчеркнул, что в Пекине удовлетворены всеми миротворческими усилиями, в том числе касаемо консенсуса между Вашингтоном и Москвой.

Китайский чиновник добавил, что в Пекине рассчитывают на своевременное участие всех сторон и заинтересованных стран в переговорном процессе. Не упоминалась конкретно Украина и Европа, но до этого китайские власти уже указывали на необходимость привлечения этих стран к переговорам.

Цзякунь также напомнил, что в Китае всегда называли переговоры единственным способом для урегулирования российско-украинского конфликта. Со своей стороны Пекин продолжит поддерживать все усилия в этом направлении и сохранит связь со всеми странами, заинтересованными в разрешении ситуации.

Что касается отправки миротворческого контингента войск на территорию Украины, Го Цзякунь объяснил, что в Пекине не комментируют гипотетические вопросы, а китайские власти придерживаются беспристрастной позиции по данному вопросу.