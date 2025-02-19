Об этом информируют местное издание NOS, подчеркнув, что окончательное решение за правительствм.

Стало известно, что в парламенте Нидерландов одобрили резолюцию, позволяющую правительству отправить миротворческую миссию на территорию Украины после завершения боевых действий. Об этом сообщает издание NOS.

Отмечается, что окончательное решение должно принимать правительство, а его глава, премьер-министр Дик Схоф, поддерживает такой сценарий. Свою позицию нидерландский премьер озвучил на неформальной встрече в Париже, подчеркнув, что Европа должна обеспечить Украине гарантии безопасности, а Амстердаму необходимо хотя бы вступить в переговоры, если зайдёт вопрос об отправке миротворческого контингента войск на украинские территории.

При этом лидер ультраправой партии «Партия свободы» Герт Вилдерс, входящей в правящую коалицию, выступает против развёртывания миротворческих сил на территории Украины. Он объясняет это тем, что нидерландские военные и так участвуют в большом количество операций, а им ещё необходимо защищать территорию собственного государства. Как подчёркивает NOS, такая ситуация усложняет возможную отправку войск, ведь развёртывание миротворцев обычно требует широкой политической поддержки, поэтому парламентским большинством ограничиться не выйдет.