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Nacvark
В Южной Корее развёртывают тактическую ракету класса «земля-земля» для поражения артиллерии
Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на заявление Объединённого комитета начальников штабов.

В Южной Кореи военные развёртывают тактическую ракету класса «земля-земля» собственного производства, известную как KTSSM или Ure («Гром»). Об этом сообщает издание Yonhap, ознакомившееся с заявлением Объединённого комитета начальников штабов страны (ОКНШ).

Отмечается, что новая ракета предназначена для нанесения высокоточных ударов по дальнобойной артиллерийской мощи Северной Кореи «в случае возникновения непредвиденных обстоятельств». Дальность поражения KTSSM составляет 180 километров, а её целью могу быть артиллерийские орудия, находящиеся в подземных туннелях или горной местности. При этом акцентируется внимание на том, что многие северокорейские артиллерийские орудия дальнего радиуса действия расположены на расстоянии, позволяющем им наносить удары по столице Южной Кореи - Сеулу, из-за чего возникает необходимость в подобном ракетном вооружении.

В заявлении ОКНШ подчёркивают, что южнокорейские военные продолжат следить за военными действиями Северной Кореи, опираясь на совместную оборонительную позицию Южной Кореи и Соединённых Штатов Америки, чтобы поддерживать подавляющий потенциал для отражения каких-либо угроз со стороны Северной Кореи.

#южная корея
Источник: en.yna.co.kr
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