Об этом издание информируют источники.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Тайваня ведут с Соединёнными Штатами Америки переговоры о приобретении оружия, чтобы заручиться поддержкой Администрации Дональда Трампа на фоне нарастающего военного давления на остров. Отмечается, что таким образом Тайбэй хочет продемонстрировать Вашингтону свои намерения усиливать оборону.

По данным источников издания, которые говорили на условиях анонимности ввиду деликатности вопроса, тайваньские власти заинтересованы в приобретении крылатых ракет для береговой обороны, а также снарядов для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Собеседники издания утверждают, что общая сумма заказа, вероятнее всего, будет не меньше 8 миллиардов долларов, а скорее всего - между 7 и 10 миллиардами долларов.

Министерство обороны Тайваня на запрос Reuters отказалось от комментариев. Тем не менее, оборонное ведомство подтвердило свои намерения укреплять оборону, в том числе любым оружием и оборудованием.

Ещё в январе 2025 года советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц говорил о том, что Дональд Трамп намерен ускорить поставки оружия и техники Тайбэю, поскольку общая стоимость невыполненных контрактов превышает 20 миллиардов долларов, хотя местные власти оплатили всё заказанное вооружение.