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Nacvark
Зеленский не исключает участие Китая в переговорах по Украине
Он считает роль Пекина возможной, если он примет участие в обеспечении гарантий безопасности или восстановлении Украины.

Владимир Зеленский заявил, что не исключает участие Китая в мирных переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Его слова по итогам визита в Объединённые Арабские Эмираты приводит украинское издание «Интерфакс-Украина».

По словам украинского политика, Китай вполне может сидеть за столом переговоров. Однако, как утверждает он, за столом переговоров могут сидеть только те страны, которые готовы брать на себя ответственность за предоставление Киеву гарантий безопасности или инвестиций для восстановления Украины. Зеленский напомнил, что украинские власти всегда поддерживали участие в переговорном процессе «серьёзных игроков».

Владимир Зеленский также утверждает, что Пекин впервые с начала российско-украинского конфликта проявляет заинтересованность в оказании давления на Россию с целью заключения мирного соглашения. Он не против и того, чтобы другие страны Глобального Юга присоединились к данному процессу.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь уже говорил о том, что Пекин поддерживает возобновление контактов между Соединёнными Штатами Америки и Россией на уровне глав государств. Он добавил, что китайские власти будут играть конструктивную роль в содействии политическому решению конфликта.

#украина #китай #зеленский
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Маэстро
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а то ) это же любимый ослик шеши.его отэц.ну и что что инцест.шеши то не страшно .деградировать уже далее некуда
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
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Маэстро
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шеша знает у ослика все его трещинки ))))
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