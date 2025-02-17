Кристоф Хойсген считает её «европейским кошмаром», который показывает, что США и Европа теперь живут на разных планетах.

Вчера официально подошла к концу ежегодная Мюнхенская конференции по безопасности, на закрытии которой присутствовал её председатель Кристоф Хойсген, чей срок подошёл к концу. Он признал, что в какой-то степени мероприятие обернулось «европейским кошмаром».

По словам немецкого чиновника, изначально конференция начиналась как трансатлантическая, то есть демонстрирующая связи и единство Соединённых Штатов Америки с Европой, но уже после выступления Вице-президента Дэвида Вэнса европейское сообщество было вынуждено опасаться, что «общая ценностная база» больше не является общей.

Кристоф Хойсген поблагодарил европейских лидеров, в частности Владимира Зеленского, за поддержку общих ценностей Европы. Он также отметил, то конференция стала «весьма проясняющей» касаемо позиции Соединённых Штатов Америки во главе с администрацией Дональда Трампа - они «живут на другой планете».

В конце речи у Хойсгена сорвался голос, он покинул трибуну под овации присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя выступление Дэвида Вэнса, заявила, что у неё сложилось мнение, будто Вашингтон пытается поссориться с Европой, но европейцы пытаются избежать этого.