Предполагается, что членство Киева в альянсе будет зависеть от ситуации на границе.

Издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники, пишет, что группа американских сенаторов обсуждает план, в ходе которого членство Украины в НАТО будет напрямую привязано к ситуации на российско-украинской границе.

Их план заключается в том, что Киев сможет автоматически присоединиться к североатлантическому альянсу в случае нарушения Россией режима прекращения огня. Отмечается, что данное предложение станет темой обсуждения на сегодняшней встрече лидеров стран-участников Европейского союза в Париже. При этом президент Финляндии Александр Стубб разделяет данный план.

Примечательно, что такую идею уже ранее предлагал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. По его задумке, в случае возобновления боевых действий между Украиной и Россией (после введения режима прекращения огня) Киев в ускоренной процедуре вступает в НАТО.

Стоит отметить, что в Администрации Дональда Трампа относятся с пессимизмом к возможности принятие Украины в НАТО. Не менее важным является принципиальное нежелание Вашингтона участвовать в военных конфликтах, особенно за пределами своего континента, а членство Украины в военном блоке в случае гипотетического нарушения Россией возможного соглашения о режиме прекращения огня предполагает вступление стран североатлантического альянса в прямое боестолкновение с российской армией.