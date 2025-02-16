Так сирийский министр ответил на вопрос по поводу сохранения российских военных баз в стране.

Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности выступил министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, ответив на вопрос о том, какая судьба ждёт российские военные базы в стране. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам сирийского министра, решение о пересмотре отношений с Россией будет принято народом Сирии. Он подчеркнул, что если сирийский народ предоставит «зелёный свет» на пересмотр сирийско-российских отношений, то Дамаск предпримет соответствующие действия.

В начале недели между Сирией и Россией происходили контакты на высшем уровне. Тогда российский президент Владимир Путин и его сирийский коллега Абу Мухаммад аль-Джулани обсудили возможность пересмотра соглашений, заключённых между Москвой и прошлым сирийским правительством. От себя в Дамаске заверили, что открыты к сотрудничеству с Россией, если оно будет отвечать интересам народа Сирии и способствовать укреплению стабильности.

На текущий момент в Сирии по-прежнему дислоцируются две российские военные базы - военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим.