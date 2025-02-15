Он объясняет, что между Европой и Америкой есть существенный разрыв в силах сдерживания.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего выступления на начавшейся Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Европейского союза не смогут обеспечить гарантии безопасности для Украины без участия Соединённых Штатов Америки.

По словам немецкого министра, необходимо понимать имеющийся существенный разрыв в силах сдерживания между Европой и Америкой. Он считает, что как раз таки по этой причине Европа не сможет гарантировать безопасность Украины, по крайней мере, в ближайшие годы.

Писториус также акцентирует внимание на том, что если Европейский союз не получит право представлять свою позицию на переговорах по Украине, то европейские страны вряд ли будут отыгрывать какую-то роль и брать на себя обязательства, после завершения российско-украинского конфликта.

Стоит напомнить, что украинские власти желают увидеть вдоль линии боевого соприкосновения миротворцев из Соединённых Штатов Америки. При этом на одних военных из Европы, в Киеве не согласны, поскольку не считают их способными обеспечить надёжный мир. В то же время в Вашингтоне против как отправки своих сил, так и из других стран, которые входят в состав НАТО.