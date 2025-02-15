В администрации Джо Байдена решили скрыть важную технологию.

Летом 2024 года Военно-воздушные силы Украины получили на своё вооружение американские истребители F-16. Уже в первые недели произошёл инцидент, в ходе которого самолёт потерпел крушение во время отражения массированного обстрела. Отмечалось, что истребитель не был поражён российской ракетой. Иностранные издания и украинские депутаты называли «дружественный огонь» одной из возможных причин крушения F-16. Официально причина произошедшего и все обстоятельства не были разглашены.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский истребитель был поражён американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. При этом главной причиной «дружественного огня» было отсутствие у Вооружённых сил Украины доступа к военной тактической сети Link 16, предусматривающей обмен данными между боевыми единицами (в данном случае - информация военным на земле о местоположении самолётов в воздухе).

По данным издания, в Администрации Джо Байдена решили скрыть важную технологию, позволяющую операторам систем противовоздушной обороны различать вражеские и дружественные цели в воздухе. Акцентируется внимание на том, что Соединённые Штаты Америки просто не ожидали такого быстрого появления F-16 в воздушном пространстве Украины. Однако ещё осенью была речь о неготовности Пентагона рисковать засекреченными протоколами связи, если американские самолёты или их остатки окажутся в руках российских экспертов.