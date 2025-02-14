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Nacvark
Reuters: После 2022 года боеготовность Бундесвера снизилась до 50%
В материале изданию отмечают, что до 2022 года боеготовность немецкой армии была 65%.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники в лице немецких военных, оборонных экспертов и законодателей, пишет о падении уровня боеготовности Вооружённых сил Германии до 50% после 2022 года. Отмечается, что, по мнению председателя Ассоциации немецких вооружённых сил полковника Андре Вестнера, до вышеупомянутой даты боеготовность Бундесвера оценивалась в 65%.

Опрошенные изданием эксперты считают, что даже если немецкое правительство прибегнет к наращиванию оборонных расходов, трудности с повышением боеготовности сохранятся из-за нехватки средств противовоздушной обороны, артиллерии и личного состава. Причиной снижения боеготовности видят поставки оружия Украине, а также ускорение собственных учений.

Reuters вспомнили обещание немецкого канцлера Олафа Шольца обновить устаревшую немецкую армию, в частности предоставив НАТО две дивизии к 2025 и 2027 годам. Однако в выполнении этой задачи Бундесвер столкнулся с трудностями, которые говорят о невозможности исполнить обязательства из-за напряжённости в финансах, отсутствии чувства срочности и дисфункциональной системы закупок.

Впрочем, как утверждает один из собеседников издания, даже если Бундесверу удалось бы укомплектовать в 2025 году одну дивизию НАТО личным составом, то все равно отсутствуют средства для её поддержки, в частности когда речь идёт о противовоздушной обороне. Что касается запланированной дивизии к 2027 году, такую цель называют «давно вышедшей за пределы нашей досягаемости».

#германия #бундесвер
Источник: reuters.com
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