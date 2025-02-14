Однако для этого необходимо увеличить роль Европы в альянсе.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет на встрече с коллегами в Брюсселе заявил, что НАТО являлся великим и самым успешным оборонным альянсом в истории. Однако он призывает союзников сделать гораздо больше, чтобы североатлантический альянс смог устоять и стать снова великим. Его слова приводит издание The Guardian.

По мнению американского министра, всё начинается ещё с вопроса оборонных расходов, которые со стороны Европы недостаточные. Не менее важным является развитие трансатлантического оборонно-промышленного комплекса с внедрением новейших технологий, а также предоставлении приоритета боеготовности и летальности.

Хегсет напомнил, что наиболее ярым сторонником НАТО был экс-президент Соединённых Штатов Америки (1953 - 1961) Дуайт Эйзенхауэр. При этом американский министр акцентирует внимание на том, что уже ближе к концу своей президентской каденции Эйзенхауэр был обеспокоен тем, как Европа относится к вопросу своей обороны и делает недостаточно для этого.

Пит Хегсет заключил, что Администрация Дональда Трампа по-прежнему верит в право на существование альянсов, в частности НАТО. Тем не менее, действующий американский президент не позволит, чтобы Европа обманывала Соединённые Штаты Америки.