Об этом говорит аналитический доклад, составленный разведслужбами США в последние дни президентства Джо Байдена.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Израиле рассматривают возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам, учитывая ослабление Тегерана. К такому выводу пришли разведывательные агентства Соединённых Штатов Америки, подготовившие аналитический доклад в последние дни правления экс-президента Джо Байдена.

Отмечается, что в документе акцентируют внимание на рисках дальнейшей военной активности на Ближнем Востоке. По этой причине Тель-Авив всерьёз рассматривает сценарий с обстрелом иранских ядерных объектов, но желает заручиться поддержкой Администрации Дональда Трампа, считая нового американского президента более решительным, чем Джо Байдена.

По данным издания, в Израиле обеспокоены тем, что время для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия подходит к концу. Военные эксперты, с которыми побеседовало издание, считают помощь Вашингтона необходимой для нанесения ударов по укреплённым иранским ядерным объектам.

Стоит отметить, что американский президент Дональд Трамп привержен диалогу по поводу Ирана и его ядерных возможностей. Тем не менее, в Тегеране не видят смысла обсуждать данный вопрос с Вашингтоном. При этом ещё до вступления в должность Трамп выражал мнение о том, что иранские ядерные объекты являются наиболее подходящей целью для Израиля в контексте ответного удара.