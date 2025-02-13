Отмечается, что Москва потратила на оборону $462 млрд, когда все страны ЕС только $457 млрд.

Издание Financial Times пишет о том, что в 2024 году Россия потратила 13,1 триллиона рублей (6,7% от ВВП) на свою оборону, а в пересчёте на паритет покупательной способности сумма равна 462 миллиардам долларов. В то же время страны Европы, включая Великобританию, потратили 457 миллиардов долларов, а их оборонные бюджеты выросли суммарно только на 12%.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) утверждают, что в настоящем году российские расходы на оборону составят 15,6 триллионов рублей, то есть 7,5% от ВВП. По их мнению, страны Европы столкнутся с серьёзными вызовами в сфере безопасности, особенно если Соединённые Штаты Америки прекратят поддерживать Украину и усиливать Европу своим присутствием

При этом в материале Financial Times упоминают и рост европейских расходов на оборону. Так, например, Франция в прошлом году нарастила свои расходы на 4,5% (до 64 миллиардов долларов или 2% от ВВП). Не уступает и Германия, которая впервые за тридцать лет обогнала по показателю оборонных расходов Великобританию, потратив на свою оборону 81 миллиард долларов. Страны Восточной Европы тратят гораздо более существенные средства: Эстония - 4%, а Польша 3,25% от своего ВВП.