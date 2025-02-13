Эстонские власти не против того, чтобы США инвестировали в их разведку.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в интервью местному изданию ERR заявил, что эстонские власти готовы предложить американскому президенту Дональду Трампу инвестировать в разведку редкоземельных металлов, расположенных в регионе Ида-Вирумаа.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки заинтересованы в обеспечении безопасности своих инвестиций, поэтому Таллину следует подумать, как привлечь американские деньги. Он считает, что следует провести дискуссию насчёт того, как извлечь полезные ископаемые без ущерба окружающей среде региона.

По его мнению, если Эстонии удастся пойти на такое «смелое геополитическое решение», то страна станет очень сильной точкой на карте, ведь Соединённые Штаты Америки будут заинтересованы в защите своих крупных инвестиций и производственных мощностей.

Ранее уже Дональд Трамп говорил о том, что испытывает заинтересованность к совместной добыче редкоземельных металлов Украины с украинскими компаниями. Он считает, что так можно компенсировать средства, потраченные американскими властями на поддержку Киева.